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Durum eş anlamlısı nedir? Durumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede hem öz Türkçe olan hem de dilimize farklı dillerden gelmiş olan birçok kelime vardır. Her kelime de birden fazla anlam barındırır. Bir kelimenin eş anlamlısı olan kelimeler de bu sebeple farklılık gösterir. Durum kelimesi bu özelliklere sahip bir kelimedir. Tavır, hal, konum gibi anlamlara gelir. Durum kelimesinin eş anlamlısı nedir? Durum eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Durum eş anlamlısı nedir? Durumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Durum eş anlamlısı birden fazla kelime olan bir isimdir. Bir toplumun, topluluğun ya da bireyin içinde bulunduğu koşulların tamamından bahsederken kullanılır. Hukuk, ekonomi, edebiyat, dil bilgisi alanlarında da yeri vardır.

Farklı kelimelerle bir araya gelerek birleşik ve yeni anlamda kelimeler oluşturur. Atasözlerinde, deyimlerde de kullanılır. Ahval, hal, davranış gibi kelimeler durum yerine kullanılabilir.

Durumun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?

Türk Dil Kurumu, durum kelimesinin anlamları için isim türünde dört farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şunlardır:

  • Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hal, keyfiyet, mevki, pozisyon.
    Bu tanım için şu örnek verilmiştir: Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı. (Reşat Nuri Güntekin)

  • Duruş biçimi, konum, tavır.
  • Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Dil bilgisinde kullanılan haline göre tanımı da şudur: Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hal. Yalın durum, belirtme durumu, kalma durumu ve bunun gibi durumlar bu tanımın örnekleri arasındadır.

Durum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Durum kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilecek kelimeler şunlardır: Konum, tavır, hal, duruş, mevki, pozisyon, vaziyet, keyfiyet, yer.
Atasözleri ve deyimlerde de durum kelimesi sıkça kullanılır. Başına veya sonuna eklenen farklı sözcüklerle birleşik kelimeler oluşturur. Bu kelimelere örnekler şunlardır: Yükleme durumu, hava durumu, coğrafi durum, durum eki…

Durumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin cümle içinde kullanımına göre anlamı belirlenir. Yerine kullanılacak eş anlamlı kelimeyi seçmek için de cümlenin bütününe bakılmalıdır. Durum kelimesinin cümle içinde kullanıldığı bazı örnekler şunlardır:

  • İçinde bulunduğu hali biliyorsunuz, ona yardım etmeliyiz.
  • Vaziyetin ne olursa olsun ayakta kalmalısın!


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