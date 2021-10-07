SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Dusan Ivkovic: Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Dusan Ivkovic: Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

07.10.2021 06:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Sırp antrenör Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ivkovic, Olympiakos ile 1996-97 ve 2011-12 sezonlarında 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı. Sırp coach Dusan Ivkovic, 2014-2016 yılları arasında ise Anadolu Efes'i çalıştırmıştı.

Dusan Ivkovic: Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Sırp antrenör Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Dusan Ivkovic, bu sabah Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ivkovic, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Ivkovic'in ölümü sonrası Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1438443308288724999

https://twitter.com/FBBasketbol/status/1438420238324862976

Dusan Ivkovic kimdir?

Dusan Ivkovic, 29 Ekim 1943'te Belgrad'da doğdu.

1958-68 yılları arasında oyuncu olarak sadece Radnicki'de forma giydi.

Antrenörlük kariyerine Radnicki'nin genç takımında başladı.

Daha sonra Avrupa'da Partizan, Aris, Radnicki, Sibenka, Vojvodina, PAOK, Panionios, Olympiakos, AEK, CSKA Moskova, Dinamo Moskova ve Anadolu Efes gibi önemli takımları çalıştırdı.

Çok uzun süreler Yugoslavya ve Sırbistan milli takımında görev yaptı.

1988'de Yugoslavya'nın 1996'da ise Sırbistan'ın başında olimpiyatlarda gümüş madalya kazandı

Yugoslavya'yı 1989 ve 1991'de Avrupa, 1990'da Dünya şampiyonu yaptı.

Sırbistan ile 1995'te Avrupa şampiyonluğu, 2009'da ise Avrupa ikinciliği yaşadı.

Olympiakos ile 1996-97 ve 2011-12 sezonlarında 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

2014-2016 yılları arasında ise Anadolu Efes'i çalıştırdı.

Dusan Ivkovic, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Anadolu Efes'i EuroLeague'de de çeyrek finale çıkarmıştı.

Ivkovic'in kariyerinde ayrıca çeşitli takımlarla 1 Koraç Kupası, 1 Saporta Kupası, 1 ULEB Kupası, 1 Yugoslavya Ligi, 3 Yugoslavya Kupası, 3 Yunanistan Ligi, 4 Yunanistan Kupası, 3 Rusya Ligi ve 1 Rusya Kupası şampiyonlukları da bulunuyor.

1 Temmuz 2016'da emeklilik kararı alan Dusan Ivkovic, 2017'de FIBA Hall of Fame'e seçilmiş ve yine aynı yıl EuroLeague Basketbol Efsanesi olarak onurlandırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Formula 1 tarihinde bir ilkFormula 1 tarihinde bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş itiraf!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş itiraf!

Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.