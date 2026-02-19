Fenerbahçe cephesi isyanda! Talisca'nın şutunda penaltı es geçildi, Domenico Tedesco çıldırdı!

Avrupa arenasındaki dev mücadelede Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sadece rakiple değil, tartışmalı hakem kararlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısına, verilmeyen penaltı pozisyonu ve kulübede yaşanan büyük gerilim damga vurdu.

TALISCA VURDU, SAVUNMANIN KOLUNDAN DÖNDÜ!

Mücadelenin tansiyonunun zirve yaptığı anlarda, Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı süperstarı Anderson Talisca çok sert bir şut çıkardı. Kaleye doğru ivme kazanan top, ceza sahası içindeki Nottingham Forest savunma oyuncusunun koluna çarparak yön değiştirdi. Bütün stadyum ve Fenerbahçeli futbolcular bu net pozisyon karşısında anında penaltı itirazlarında bulundu.

VAR ODASI SESSİZ KALDI, SCHARER 'DEVAM' DEDİ

Gözler maçın İsviçreli orta hakemi Sandro Scharer'e çevrilmişken, oyun bir süre durdu. Scharer, VAR odasındaki vatandaşı Lukas Fahndrich ile kulaklıktan bir süre pozisyonu değerlendirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Scharer, pozisyonda penaltı olmadığına hükmederek oyunu devam ettirdi. Bu karar, tribünlerde ve Fenerbahçe cephesinde büyük bir infiale yol açtı.

DOMENICO TEDESCO ÇILDIRDI! 41. DAKİKADA KART ÇIKTI

Penaltılarının verilmediğini savunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kulübede adeta çılgına döndü. 4. hakeme ve orta hakeme yönelik şiddetli itirazlarda bulunan İtalyan asıllı Alman teknik adam, bu tepkilerinin bedelini kartla ödedi. Hakem Sandro Scharer, 41. dakikada kenara kadar gelerek Tedesco'ya sarı kartını gösterdi.

Fenerbahçe camiası ve spor kamuoyu, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bu tartışmalı pozisyonu konuşmaya devam edecek.

DAKİKALAR SONRA GOL OLDU

Verilmeyen penaltının ardından oyun yeniden hareketlendi. Deplasman ekibinin yakaladığı kornerden bir gol daha çıkmasının ardından Fenerbahçe cephesi bu duruma iyice sinirlendi.