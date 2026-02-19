SPOR

Fenerbahçe cephesi isyanda! Talisca'nın şutunda penaltı es geçildi, Domenico Tedesco çıldırdı!

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki kritik Nottingham Forest sınavına hakem kararları damga vurdu! İlk yarının sonlarına doğru Talisca'nın şutunda ceza sahası içinde yaşanan elle oynama pozisyonunda penaltı bekleyen Sarı-Lacivertliler, İsviçreli hakem Sandro Scharer ve VAR'ın 'devam' kararıyla şoka uğradı. Verilen karara isyan eden teknik direktör Domenico Tedesco, kenarda adeta sinir krizi geçirerek sarı kart gördü!

Emre Şen

Avrupa arenasındaki dev mücadelede Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sadece rakiple değil, tartışmalı hakem kararlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısına, verilmeyen penaltı pozisyonu ve kulübede yaşanan büyük gerilim damga vurdu.

TALISCA VURDU, SAVUNMANIN KOLUNDAN DÖNDÜ!

Fenerbahçe cephesi isyanda! Talisca nın şutunda penaltı es geçildi, Domenico Tedesco çıldırdı! 1

Mücadelenin tansiyonunun zirve yaptığı anlarda, Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı süperstarı Anderson Talisca çok sert bir şut çıkardı. Kaleye doğru ivme kazanan top, ceza sahası içindeki Nottingham Forest savunma oyuncusunun koluna çarparak yön değiştirdi. Bütün stadyum ve Fenerbahçeli futbolcular bu net pozisyon karşısında anında penaltı itirazlarında bulundu.

VAR ODASI SESSİZ KALDI, SCHARER 'DEVAM' DEDİ

Fenerbahçe cephesi isyanda! Talisca nın şutunda penaltı es geçildi, Domenico Tedesco çıldırdı! 2

Gözler maçın İsviçreli orta hakemi Sandro Scharer'e çevrilmişken, oyun bir süre durdu. Scharer, VAR odasındaki vatandaşı Lukas Fahndrich ile kulaklıktan bir süre pozisyonu değerlendirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Scharer, pozisyonda penaltı olmadığına hükmederek oyunu devam ettirdi. Bu karar, tribünlerde ve Fenerbahçe cephesinde büyük bir infiale yol açtı.

DOMENICO TEDESCO ÇILDIRDI! 41. DAKİKADA KART ÇIKTI

Fenerbahçe cephesi isyanda! Talisca nın şutunda penaltı es geçildi, Domenico Tedesco çıldırdı! 3

Penaltılarının verilmediğini savunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kulübede adeta çılgına döndü. 4. hakeme ve orta hakeme yönelik şiddetli itirazlarda bulunan İtalyan asıllı Alman teknik adam, bu tepkilerinin bedelini kartla ödedi. Hakem Sandro Scharer, 41. dakikada kenara kadar gelerek Tedesco'ya sarı kartını gösterdi.

Fenerbahçe camiası ve spor kamuoyu, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bu tartışmalı pozisyonu konuşmaya devam edecek.

DAKİKALAR SONRA GOL OLDU

Verilmeyen penaltının ardından oyun yeniden hareketlendi. Deplasman ekibinin yakaladığı kornerden bir gol daha çıkmasının ardından Fenerbahçe cephesi bu duruma iyice sinirlendi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 3
Nottingham Forest Nottingham Forest

Canlı Skor
