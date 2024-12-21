Dusan Tadic'den ayrılık sinyali! Hollanda basınına konuştu: "Ajax'ta tekrardan başarılı olabilirim..."

Fenerbahçe formasıyla ikinci sezonunu geçiren Dusan Tadic, Hollanda basınına geleceği hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İşte Dusan Tadic'in açıklamaları;

"KUPALAR KAZANMAK İÇİN AJAX'TAN AYRILDIM"

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Dusan Tadic, Hollanda basınından Ajax Life'a geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Tadic, "34 yaşında hala kupalar için kazanmak istediğim için Ajax'tan ayrıldığımı anlamalılar" sözlerini sarf ederek Ajax taraftarına yeşil ışık yaktı.

"ACELEYE GETİRMEK İSTEMİYORUM"

Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Dusan Tadic, "Sanırım yeni yıla kadar buna kara vermeyeceğim. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. Gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir takımda oynamak benim için öncelik. Para önemli değil, önemli olan kulübün sportif olarak verdiği garantiler." ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNMEM İÇİN SIK SIK MESAJ ALIYORUM"

Efsanesi olduğu Ajax ile hala temasta olduğunu aktaran Sırp yıldız, “Henüz Alex Kroes'tan bir telefon almadım. Beni özledikleri için geri dönmem gerektiğini düşünen insanlardan sık sık mesajlar alıyorum." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE SÖZLEŞMEMİ YENİLEMEMİ İSTİYOR"

Ajax'ın kendisinde çok özel bir yeri olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Bu konuda bir şey söylemenin zor olduğunu söylerken ciddiyim. Ajax sonsuza kadar kalbimde. Ajax her zaman yanımda. Bunu herkes biliyor. Kulüp bana her zaman özel duygular yaşatıyor ama Fenerbahce de yenilememi istiyor." dedi.

"EĞER AJAX'TAN ARARLARSA"

Geri dönmesi halinde Ajax'ta yeniden başarılı olabileceğini vurgulayan Tadic, "Gerçekten olaya bu şekilde bakabilirsiniz, ancak Ajax'ta tekrar başarılı olacak kadar kendime güveniyorum. Eğer Ajax'tan ararsalar, kesinlikle tekliflerin dinleyeceğim." cevabını verdi.