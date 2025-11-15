Dusan Tadic'den dudak ısırtan performans! Al-Wahda formasıyla Khor Fakkan'a 2 asist yaptı... Son dakikada takımı sevindirdi...

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Dusan Tadic BAE ekibi Al-Wahda’ya transfer olmasının ardından adından söz ettirmeye devam ediyor. Lig kupasında Khor Fakkan ile karşılaşan ve maçta 2-0 geriye düşmesinin ardından yaptığı 2 asistle maça damga vuran Tadic takımına beraberliği kazandırdı.

2-0 GERİYE DÜŞTÜ!

İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında deplasman takımı Khor Fakkan önce dakika 51’de Jadson ile öne geçerken, ardından 80.dakikada Boa Morte ile farkı 2’ye çıkarttı.

İŞTE İLK ASİST!

Maçta dakikalar 89’u gösterirken sağ kanattan taç çizgisine yakın bir bölgeden havadan gelen topu göğsüyle yumuşatan Tadic, ince bir ara pasla takım arkadaşı O.Khribin’i gördü ve Khribin’in düzgün vuruşu maçta skoru 2-1’e getrdi.

90+9’DA İKİNCİ ASİST VE EŞİTLİK GELDİ…

Maçın artık son dakikalarında sol kanattan korner kullanan Tadic, R.Ghandipour’u çok iyi gördü ve kafa vuruşuyla maçta eşitlik geldi.

Bu golle birlikte Tadic maçta ikinci asistini yaparak maça damga vurdu.

LİGDE 2.SIRADA

Öte yandan Al-Wahda 7 maçta topladığı 17 puanla Al Ain’in ardından 2.sırada bulunuyor. Sırp yuncu Dusan Tadic ise lig, kupa ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı toplam 14 maçta 2 gol 9 asistlik performans göstererek Fenerbahçe taraftarının dikkatini çekti.