Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 4 oyuncunun biletini kesti! Yaprak dökümü başladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın 4 oyuncunun biletini kesti. Siyah-beyazlı ekip Rafa Silva, David Jurasek, Felix Uduokhai ve Jonas Svensson'u göndererek hem maddi olarak rahatlamak hem de kadrosunu daha farklı isimlerle takviye yapmak istiyor.

Burak Kavuncu
Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta transfer operasyonu netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın yönetimle görüşerek 4 oyuncuyla ilgili derhal bir karar alınması gerektiğini ve oyuncularla yolların ayrılması durumunda yerlerine transfer talep etti. İşte detaylar...

RAFA MESELESİ ARTIK SON NOKTADA

Sergen Yalçın Beşiktaş ta 4 oyuncunun biletini kesti! Yaprak dökümü başladı 1

Devre arası transfer dönemine artık resmi olarak girmeye çok az bir zaman kalmışken, hiç bir şekilde kadroda olmak istemeyen ve iletişim kurmayan Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli futbolcu alacaklarını bırakmak ve Beşiktaş'a 3-4 milyon Euro düzeyinde bir ödeme yaparak takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından Portekiz devi Benfica'ya bedelsiz olarak gideceği de glen bilgiler arasında.

AYRILIĞA EN YAKIN İSİM UDUOKHAI!

Sergen Yalçın Beşiktaş ta 4 oyuncunun biletini kesti! Yaprak dökümü başladı 2

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılmak istediği gün yüzüne çıkmışken, oyuncuyla konuşan yönetim menajerinden teklif getirmesini istedi. Alman ekiplerinin de radarında olan oyuncu için 2 kulübün satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile gelebileceği belirtildi. Beşiktaş'ın bu transferden beklentisinin 4-5 milyon euro olduğu öne sürüldü.

JURASEK İLE YOLLAR AYRILIYOR...

Sergen Yalçın Beşiktaş ta 4 oyuncunun biletini kesti! Yaprak dökümü başladı 3

Geldiği günden bu yana beklenen performansı bir türlü gösteremeyen David Jurasek için yönetim harekete geçti. Slavia Prag, David Jurasek'in Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesinin erken feshi konusunda yaptığı görüşmelerde sona geldi. Jurasek, maddi kayıp yaşamadan ayrılığa sıcak bakıyor.

SVENSSON'DA SIKINTI VAR!

Sergen Yalçın Beşiktaş ta 4 oyuncunun biletini kesti! Yaprak dökümü başladı 4

Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Svensson takımdan ayrılmaya sıcak bakarken, tek sorun maddi şartlarda. Deneyimli oyuncu sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödenmesini istiyor. Beşiktaş ise oyuncuya herhangi bir ödeme yapmadan oyuncuyu takımdan göndermek istiyor. Svensson eğer bu katı tutumunda bir değişiklik yaratmazsa siyah-beyazlı ekip oyuncuyu ligin ikinci yarısında listeye yazmamayı düşünüyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
