Dusan Tadic'ten çok sürpriz imza! Kariyerindeki bu hamleye kimse anlam veremedi

,Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in geleceği merak konusuydu. Olympiakos, Atletico Madrid ve eski kulübü Kızılyıldız gibi takımlarla adı anılan 36 yaşındaki oyuncu, beklenmedik bir kararla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeyi tercih etti.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİTTİ

Tadic, BAE temsilcisi Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kızılyıldız'ın kulüp tarihinin en yüksek maaş teklifini sunduğu Tadic'in bu teklifi reddetmesi ve Avrupa dışı bir tercihte bulunması futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Al Wahda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Tadic'in transferi, kulübün hem sportif hem de ticari anlamda önemli bir hamlesi olarak değerlendiriliyor. Tadic'in deneyimi ve liderlik vasıflarının, Al Wahda'nın hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKTI

Tadic, 2023 yazında Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla iki sezonda toplam 109 maça çıkmıştı. Performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Sırp yıldız, Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlamıştı.