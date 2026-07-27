Dusan Tadic ve Emre Mor aynı takımda! Hollanda'da sürpriz buluşma

Fenerbahçe'de farklı dönemlerde forma giyen Dusan Tadic ile Emre Mor'un yolları bu kez Hollanda'da kesişti. NEC Nijmegen, önce Emre Mor transferini açıklarken, ardından Sırp yıldız Tadic'in transferini de resmen duyurarak iki eski sarı-lacivertli futbolcuyu aynı takımda buluşturdu.

TADIC İKİ YILLIK İMZA ATTI

NEC Nijmegen, Dusan Tadic ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibinde lider rol üstlenmesi bekleniyor.

EMRE MOR'UN 10. DURAĞI

Bir dönem Avrupa'nın en büyük yetenekleri arasında gösterilen Emre Mor da kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 28 yaşındaki milli futbolcu, kariyerinin 10. kulübü olan NEC Nijmegen ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.

HOLLANDA'DA YENİ SAYFA

İki eski Fenerbahçeli futbolcu, yeni sezonda NEC Nijmegen formasıyla birlikte mücadele edecek. Hollanda temsilcisi, tecrübeli isimlerin katkısıyla ligde üst sıraları hedefliyor.