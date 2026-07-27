SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Dusan Tadic ve Emre Mor aynı takımda! Hollanda'da sürpriz buluşma

Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen, Fenerbahçe'nin eski yıldızları Dusan Tadic ve Emre Mor'u aynı kadroda buluşturdu.

Dusan Tadic ve Emre Mor aynı takımda! Hollanda'da sürpriz buluşma
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de farklı dönemlerde forma giyen Dusan Tadic ile Emre Mor'un yolları bu kez Hollanda'da kesişti. NEC Nijmegen, önce Emre Mor transferini açıklarken, ardından Sırp yıldız Tadic'in transferini de resmen duyurarak iki eski sarı-lacivertli futbolcuyu aynı takımda buluşturdu.

TADIC İKİ YILLIK İMZA ATTI

Dusan Tadic ve Emre Mor aynı takımda! Hollanda da sürpriz buluşma 1

NEC Nijmegen, Dusan Tadic ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibinde lider rol üstlenmesi bekleniyor.

EMRE MOR'UN 10. DURAĞI

Dusan Tadic ve Emre Mor aynı takımda! Hollanda da sürpriz buluşma 2

Bir dönem Avrupa'nın en büyük yetenekleri arasında gösterilen Emre Mor da kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 28 yaşındaki milli futbolcu, kariyerinin 10. kulübü olan NEC Nijmegen ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.

HOLLANDA'DA YENİ SAYFA

Dusan Tadic ve Emre Mor aynı takımda! Hollanda da sürpriz buluşma 3

İki eski Fenerbahçeli futbolcu, yeni sezonda NEC Nijmegen formasıyla birlikte mücadele edecek. Hollanda temsilcisi, tecrübeli isimlerin katkısıyla ligde üst sıraları hedefliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası ödülü! Turnuvanın golü...Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası ödülü! Turnuvanın golü...
Filenin Sultanları'na final öncesi büyük ayıp!Filenin Sultanları'na final öncesi büyük ayıp!
Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Mor Hollanda dusan tadic fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.