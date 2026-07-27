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Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası ödülü! Turnuvanın golü seçildi

Trabzonspor'un genç futbolcusu Sidny Lopes Cabral'ın Yeşil Burun Adaları formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi.

Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası ödülü! Turnuvanın golü seçildi
Burak Kavuncu

Trabzonspor'un gelecek vadeden futbolcusu Sidny Lopes Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Genç oyuncunun Arjantin filelerine gönderdiği şık gol, organizasyonun sonunda "Turnuvanın Golü" ödülüne layık görüldü.

ARJANTİN MAÇINDA HATIRLARDA KALDI

Dünya Kupası'nın en dikkat çeken anlarından biri olan gol, futbolseverlerin oyları ve teknik değerlendirmeler sonucunda turnuvanın en iyi golü seçildi. Sidny Lopes Cabral'ın bireysel becerisi ve vuruş kalitesiyle attığı gol, organizasyona damga vuran anlar arasında gösterildi.

TRABZONSPOR'A GURUR

Trabzonspor un yıldızına Dünya Kupası ödülü! Turnuvanın golü seçildi 1

Genç yıldızın aldığı ödül, Trabzonspor camiasında da büyük sevinç yarattı. Bordo-mavili futbolcunun Dünya Kupası'nda elde ettiği bu bireysel başarı, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

TRABZONSPOR YATIRIM YAPMIŞTI

Trabzonspor un yıldızına Dünya Kupası ödülü! Turnuvanın golü seçildi 2

Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katarak önemli bir yatırıma imza atmıştı. Bordo-mavililer, genç futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedelini üç taksit halinde ödemeyi kabul ederken, sonraki satıştan elde edilecek karın %20'sini de eski kulübüne bırakmıştı. Beş yıllık sözleşme imzalayan Cabral'ın yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı açıklanmıştı. Dünya Kupası'nda aldığı "Turnuvanın Golü" ödülü ise Trabzonspor'un yaptığı yatırımın ne kadar isabetli olduğunu şimdiden gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor dünya kupası gol
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