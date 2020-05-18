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  4. Dusco Tosic'ten Jelena Karleusa'ya olay hediye!

Dusco Tosic'ten Jelena Karleusa'ya olay hediye!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.05.2020 18:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic ve yakın zamanda ihanet iddiaları yüzünden evlerini ayırdığı eşi Jelena Karleusa arasındaki buzlar eridi. Çift tekrar bir araya gelirken, Dusco Tosic barışma hediyesi olarak Sırbistan'dan 2 buçuk milyonluk bir ev satın aldı. Jelena ise yeni evlerini Instagram hesabından paylaştı.

2008 yılında evlenen Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ve Jelena Karleusa, bir süredir aralarında devam eden sorunları aştı. İhanet iddialarıyla kötü günler geçiren ve evlerini ayıran çift, aralarındaki buzları eritip iki çocuklarıyla birlikte karantina günlerini geçiriyor.

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DUDAK UÇUKLATAN PAYLAŞIM!

Tosic ise Sırbistan'da eşine barışma hediyesi olarak aldığı 2 buçuk milyon euro'luk bir villa alarak cömertliğini konuşturdu. Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa alan Tosic'in bu hediyesi; duyanları mest etti. Eşinin pahalı hediyesiyle havalara uçan Jelena ise 2 milyon takipçili Instagram hesabından "my new home" yazarak yeni yuvalarını paylaştı. Jelena'nın bu dudak uçuklatan paylaşımını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadın hiiç adama göre değil.Balon gibi her tarafı şişme..Cok itici.Kocası ondan on gömlek üstün.Allah çirkin şansı vermiş ne diyelim...
Ozanın ki değil mi bu üzülmüştür barışmalarına
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