Dusco Tosic'ten Jelena Karleusa'ya olay hediye!

2008 yılında evlenen Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ve Jelena Karleusa, bir süredir aralarında devam eden sorunları aştı. İhanet iddialarıyla kötü günler geçiren ve evlerini ayıran çift, aralarındaki buzları eritip iki çocuklarıyla birlikte karantina günlerini geçiriyor.
Tosic ise Sırbistan'da eşine barışma hediyesi olarak aldığı 2 buçuk milyon euro'luk bir villa alarak cömertliğini konuşturdu. Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa alan Tosic'in bu hediyesi; duyanları mest etti. Eşinin pahalı hediyesiyle havalara uçan Jelena ise 2 milyon takipçili Instagram hesabından "my new home" yazarak yeni yuvalarını paylaştı. Jelena'nın bu dudak uçuklatan paylaşımını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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