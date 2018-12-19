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Dusko Tosic Beşiktaş'a geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.12.2018 07:30 | Son Güncelleme

Pepe'nin ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak için listeye giren ilk isim Kartal'ın eski stoperi oldu. 33 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde kiralanması için çalışmalar başlatıldı.

Dusko Tosic Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi yaklaşırken yapılacak takviyeler için listeye giren isimler de belli olmaya başladı. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Pepe'nin sözleşmesinin feshedilmesinden sonra gözler yapılacak stoper takviyesine çevrildi. Elde edinilen bilgilere göre siyah-beyazlıların bu bölge için listesine aldığı ilk isim Dusko Tosic oldu.

"TOSIC'İ GERİ ALABİLİR MİYİZ?"

Başkan Fikret Orman'ın, teknik direktör Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamada golcüden daha çok defans ve orta saha oyuncusuna ihtiyacı oluğunu belirten tecrübeli teknik adamın, Başkan Orman'a "Tosic'i geri alabilir miyiz?" diye sorduğu öğrenildi. Bunun üzerine Orman ve kurmayları çalışmalara başladı. (TÜRKİYE)

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Beşiktaş tosic pepe Spor Toto Süper Lig

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