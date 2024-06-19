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Dustan Tadic, İngiltere maçının ardından kullandığı sözler için özür diledi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.06.2024 18:08
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, EURO 2024'te oynadıkları İngiltere maçının ardından teknik direktörleri Dragan Stojkovic hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi.

Dustan Tadic, İngiltere maçının ardından kullandığı sözler için özür diledi!
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sırbistan Milli Takımı'nın EURO 2024 kampında bulunan Tadic, İngiltere maçının ardından öfkesini kontrol edememiş ve flaş ifadeler kullanmıştı.

"BEN TAKIM KAPTANIYIM VE EN İYİ OYUNCUYUM"

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İngiltere mağlubiyeti sonrası 11'de başlamamasına sinirlenen Tadic, "Ben oyunda olsaydım İngilizlere daha fazla sorun yaratabilirdik. Bu boşluklarla iki gol atabilirdim. Ben takım kaptanıyım ve en iyi oyuncuyum. İlk 11'de başlamalıyım" demişti.

FEDERASYON AÇIKLADI! ''ÖZÜR DİLEDİ"

Sırbistan Futbol Federasyonu Tadic ile ilgili açıklama yayımlayarak, yıldız oyuncunun özür dilediğini ifade etti.

"Augsburg'daki takım otelinde antrenörler ve oyuncular arasında bir konuşma gerçekleşti. Sorumluluklar tartışıldı. Dusan Tadic de İngiltere maçından sonra yaptığı düşüncesiz açıklamalar için özür diledi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanıyoruz"

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