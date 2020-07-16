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Düştüğü bataklıktan itfaiye kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bataklığa düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Düştüğü bataklıktan itfaiye kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bataklığa düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı. İneği halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılınca İnek sahibi rahat bir nefes aldı.
Bodrum itfaiye grup amirliği Gürece Mahallesi Karaköy mevkiinde inek kurtarma operasyonuna katıldı. İneğinin tezek çukuruna düştüğünü gören Mustafa Altınöz ineğini bir türlü düştüğü çukurdan kurtaramayınca Bodrum İtfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, itfaiye araç önünde bulunan vinç ile çukurda mahsur kalan İneği kurtararak sahibine teslim etti. İnek sahibi Altınöz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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