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Yaşlı adamı otobüsten iterek düşürdü, cinayetle yargılanıyor!

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

ABD'de bir kadın otobüste tartıştığı yaşlı adamı otobüsten indiği sırada itip, düşmesine neden oldu. Yaşlı adam düşme sonucu aldığı darbelere bağlı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre sonra hayatını kaybetti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında kadının 'cinayetle' suçlandığını bildirdi.

Yaşlı adamı otobüsten iterek düşürdü, cinayetle yargılanıyor!

Olay, ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde Fremont ve 13'üncü cadde üzerinde seyreden bir otobüste 21 Mart'ta yerel saat ile 16:50 civarı meydana geldi.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı'nın yayınladığı açıklamada, otobüsteki Cadesha Bishop (25) isimli kadının, otobüsteki diğer yolcularla tartıştığı ve yaşlı adamın da kadına sözlü olarak tepki gösterdiği belirtildi. Bu sırada, otobüsün durağa yanaşması üzerine inmek için yerinden kalkan yaşlı adam, kapıya yöneldiğinde Bishop'un kendisini itmesi üzerine, kaldırıma düşüp kafasını çarptı. Açıklamada, yaşlı adamın olay yerinde tıbbi müdahaleyi reddettiği ve daha sonra aldığı darbelere bağlı olarak kendisinin hastaneye gittiği belirtildi.

23 Nisan'da ise yaşlı adamın ailesinin, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini polise bildirmesi üzerine, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve 6 Mayıs'ta da Bishop'un soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, açıklamada, Cadesha Bishop'un, 'savunmasız ve yaşlı bir kişiyi öldürme' ile suçlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
yaşlı adam ölen kadın cinayet abd

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