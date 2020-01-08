YURTHABER
  4. Dut ağacından yaptığı bağlamaları 16 ülkeye gönderiyor

Dut ağacından yaptığı bağlamaları 16 ülkeye gönderiyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kastamonulu saz ustası Mehmet Tekeli'nin, daha dayanıklı olması için eşiğinde manda boynuzu kullandığı bağlamalar, Avrupa, Asya, Amerika ve Okyanusya'daki ülkelere gönderiliyor - Mehmet Tekeli: - "Saz kültürünü yaymak, Dede Korkut'tan bu tarafa süregelmiş olan kültürümüzün devamlılığı açısından çok önemli"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonulu saz ustası Mehmet Tekeli, Türk halk çalgısı bağlamanın tınısını dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Babasından devraldığı mesleğini yine babasına ait atölyede sürdüren Tekeli, dut ağacından yaptığı bağlamaların eşiğinde, manda boynuzu kullanıyor. Tamamen el işçiliği ile üretilen bağlamalar Kastamonu sınırlarını aşıp Avrupa, Asya, Amerika ve Okyanusya'daki 16 ülkeye gönderiliyor.

Mehmet Tekeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile mesleği olan bağlama yapımına ilk olarak amcası Ahmet Tekeli'nin yanında başladığını belirtti.

Tekeli, "Babam Bekir Tekeli 1957'de amcamın yanına gelmiş ve Tekeli Kardeşler sazı doğmuş. Yaklaşık 66 senedir bu sazlar yapılmaya devam ediyor." dedi.

Bağlamalarının doğallığı ve ses kalitesi nedeniyle ilgili gördüğünü ifade eden Tekeli, "Bağlamalarımızın eşiklerinde kullandığımız manda boynuzu ağaca göre daha dayanıklı oluyor. Çelik tel ağacı kesiyor ve zamanla oyuklar oluşuyor. O yüzden biz manda boynuzu kullanıyoruz. Bizim sazlarımız akustik bir ses veriyor." diye konuştu.

Yaptığı bağlamaların Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Norveç, Avusturya, Bulgaristan, New York, Avustralya, İran, Irak, Özbekistan, Nahçıvan, İsrail ve Kanada'da tellerine vurulmasının kendisini mutlu ettiğini aktaran Tekeli, "Yaptımız bağlamalar 4 kıtaya gidiyor. Bu bizim için büyük gurur kaynağıdır. Sazımız, sözümüz, kültürümüz illaki oradaki kişilere aks edecektir. Saz kültürünü yaymak, Dede Korkut'tan bu tarafa süregelmiş olan kültürümüzün devamlılığı açısından da çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

- "Bu işi bir bayrak yarışı gibi görüyorum"

Babasının UNESCO ödülünü Neşet Ertaş ile birlikte aldığını hatırlatan Tekeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bizim için ayrı bir gururdur. Ben de 2013'te babam vefat ettikten sonra bu işi ondan devraldım. Bu işi bir bayrak yarışı gibi görüyorum. Bayrak şu anda bende. Ben de başkalarını yetiştirmek, bu işin devamını sağlamak istiyorum. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Gençlerin yaptıkları işi sevmelerini istiyorum. İşini ne kadar seversen, sevgini katarsan o derece de güzel ürünler ortaya çıkıyor. Bunu da müşteriler görüyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralıKastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptıTosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 kıta Bağlama Dede Korkut Kastamonu Mehmet Tekeli saz Türk halk çalgısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:56
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:05

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Emin Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Halk Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ticaret odasında kişisel verilerin korunması eğitimi verildi

Ticaret odasında kişisel verilerin korunması eğitimi verildi

Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi

Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Tavan Vinç Operatörlük Uygulama Sınavı Yapıldı

Tavan Vinç Operatörlük Uygulama Sınavı Yapıldı

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.