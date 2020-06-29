Dutun bu faydalarını ilk kez duyacaksınız! Göz hastalıkları, enfeksiyon, kanser...

Bir avuç dutun bile insan sağlığına öyle çok faydası var ki bu faydaları duyduğunuzda eskisinden daha sık dut tüketeceğinize eminiz. Dut, kilo verme sürecinde de sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. İşte adıyla tadıyla ve her derde deva olmasıyla bilinen dutun birbirinden önemli faydaları...

DUTUN EN ÖNEMLİ FAYDALARI NELERDİR?

İşte dutun en önemli faydaları...

DUT, KÖTÜ KOLESTEROLÜN DÜŞMESİNİ SAĞLAR VE KOLESTEROLÜ DENGELER

Dut, posalı bir besindir.

Bu tür besinler bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olarak sindirilmiş besinlerin bağırsak içerisinde daha uzun süre kalmasını engeller.

Bu şekilde de kolesterol seviyesini düşürür.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR VE HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR

Dut C vitamini deposudur.

Bu yüzden vücudu mikroplara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidan özelliği de vardır, bu da bağışıklığın güçlenmesinde önemli bir etken olur.

KANSIZLIKLA MÜCADELE EDER VE KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Dut bol miktarda demir içerir.

Demir, kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

Bu hücreler metabolizmanın daha sağlıklı olmasını sağlar.

GÖZ SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Dut, içerisinde zeaksantin bulundurur.

Zeaksantin ise katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Göz sağlığınız için her gün 5-6 tane dut tüketin.

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Dut, bol miktarda A vitamini içerir.

Antioksidan içeriğe de sahip olduğundan kanserli hücre oluşumunu engeller.

Dut tükettiğinizde hücrelerde hasar bırakan serbest radikallerin önüne geçmiş olursunuz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER VE DAHA SAĞLIKLI OLMASINI SAĞLAR

Gün içerisinde tüketeceğiniz bir porsiyon dut sayesinde lif ihtiyacınızın bir kısmını giderebildiğinizi biliyor muydunuz?

Lifli besinler sindirim sistemini düzenler.

Dut aynı zamanda kabızlıkla da savaşır.

KEMİK YAPISINI GÜÇLENDİRİR VE DİRENCİ ARTTIRARAK DİNÇ KALMANIZI SAĞLAR

Dut, içerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde kemik yapınızın daha sağlıklı olması konusunda katkı sağlar.

Kemik erimesi hastalığıyla mücadele eden kişiler mutlaka günde bir porsiyon da olsa dut tüketmelidir.

Dilerseniz dutu yoğurda karıştırarak da yiyebilirsiniz, farklı bir seçenek olmuş olur.

ENFEKSİYONLARI ALT ETME KONUSUNDA HER ZAMAN BAŞARILI OLMUŞTUR

Birçok uzman dut yapraklarından çay yapılmasını ve düzenli olarak tüketilmesini öneriyor.

Çünkü dut yaprağının çayı enfeksiyonları alt etme konusunda muhteşem bir özelliğe sahiptir.

Bu çay, vücudunuzu her türlü enfeksiyona karşı dirençli hale getirmesiyle biliniyor.

