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'Duvara Karşı' filminin ünlü oyuncusu Birol Ünel hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Fatih Akın'ın ünlü filmi Duvara Karşı'da canlandırdığı rol ile tanınan Birol Ünel, kansere yenik düştü.

'Duvara Karşı' filminin ünlü oyuncusu Birol Ünel hayatını kaybetti!

Sözcü'de yer alan habere göre, Fatih Akın’ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz’da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kanser nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

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BİROL ÜNEL KİMDİR?

1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında "Yolcu" filmiyle başladı.

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1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği "Temmuz’da" filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. "Duvara Karşı" ile de ününü perçinledi.

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