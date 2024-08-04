Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda tam 35 kilo verdi! Nasıl zayıfladı?

'Duy Beni' dizisinde canlandırdığı 'Emine' karakteri ile pek çok insanın hafızasında yer edinmeyi başaran Lydia Cemre Özşişman değişimiyle gündeme geliyor.

Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda tam 35 kilo vermeyi başarmıştı. Kilo verme sürecinin ardından fazlaca beğeni toplayan ünlü oyuncu son pozlarıyla beğeni topladı.

Lydia Cemre Özşişman, zayıflama sürecinin ardından verdiği pozlarla da oldukça konuşuluyor. Cesur pozlarıyla fiziğini sergileyen güzel isim tüp mide ameliyatı geçirmişti.



Görüntüsünü yenileyen Lydia Cemre Özşişman, artık seyirci karşısına yeni imajıyla çıkmaya hazırlanıyor.

NASIL ZAYIFLADI?

Ağırlıklı olarak sebze ile beslenen Lydia Cemre Özşişman, yürüyüşü de ihmal etmedi. Kilo verme sürecinde diyetisyen yardımı da alan Lydia Cemre Özşişman; şekeri, karbonhidratı ve glüteni yaşantısından çıkarttı.