MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda tam 35 kilo verdi! Nasıl zayıfladı?

Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda tam 35 kilo verdi! Nasıl zayıfladı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.08.2024 11:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisinde Emine karakterini canlandıran Lydia Cemre Özşişman, son pozlarıyla adından söz ettirdi. 5 ayda 35 kilo veren genç oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

'Duy Beni' dizisinde canlandırdığı 'Emine' karakteri ile pek çok insanın hafızasında yer edinmeyi başaran Lydia Cemre Özşişman değişimiyle gündeme geliyor.

Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda tam 35 kilo vermeyi başarmıştı. Kilo verme sürecinin ardından fazlaca beğeni toplayan ünlü oyuncu son pozlarıyla beğeni topladı.

Lydia Cemre Özşişman, zayıflama sürecinin ardından verdiği pozlarla da oldukça konuşuluyor. Cesur pozlarıyla fiziğini sergileyen güzel isim tüp mide ameliyatı geçirmişti.
11

Görüntüsünü yenileyen Lydia Cemre Özşişman, artık seyirci karşısına yeni imajıyla çıkmaya hazırlanıyor.

12

NASIL ZAYIFLADI?

Ağırlıklı olarak sebze ile beslenen Lydia Cemre Özşişman, yürüyüşü de ihmal etmedi. Kilo verme sürecinde diyetisyen yardımı da alan Lydia Cemre Özşişman; şekeri, karbonhidratı ve glüteni yaşantısından çıkarttı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Lydia Cemre Özşişman
En Çok Okunan Haberler
Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! "Netanyahu kontrolden çıktı, İran'ı yıkmak istiyor..."

Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! "Netanyahu kontrolden çıktı, İran'ı yıkmak istiyor..."

Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası esti gürledi

Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası esti gürledi

Mangal sefasında kahreden ölüm! Bir anda üzerine sıçrayınca...

Mangal sefasında kahreden ölüm! Bir anda üzerine sıçrayınca...

Bursa'ya akın ettiler: Tüm ışıklar kapatıldı, sabaha dek izlediler

Bursa'ya akın ettiler: Tüm ışıklar kapatıldı, sabaha dek izlediler

Instagram ne zaman açılacak? 48 saat detayı...

Instagram ne zaman açılacak? 48 saat detayı...

Kupa kaldırılırken yaşananlar çok konuşuldu

Kupa kaldırılırken yaşananlar çok konuşuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.