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Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

22.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Başrollerini Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi isimlerle paylaştığı Duy Beni dizisiyle tanınırlığını arttıran genç yıldız Sümeyye Aydoğan, mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

Sümeyye Aydoğan'ın paylaşımına ''Çılgın bir güzellik'', ''Size nazar değecek diye korkuyorum'' ve ''Yeni nesil Serenay Sarıkaya'' gibi sayısız övgü dolu yorum yapıldı.

İŞTE O POZ

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

25 yaşındaki Sümeyye Aydoğan, 2021 yılında yayınlanan Kahraman Babam dizisiyle ekran macerasına başlamıştı.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Geçen Yaz ve Sadakatsiz gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Duy Beni dizisiyle adından söz ettiriyor.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Sosyal medyada epey aktif olan Aydoğan'ın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Güzel oyuncu, sık sık takipçileri tarafından meslektaşı Serenay Sarıkaya'ya benzetiliyor.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı


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