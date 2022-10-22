Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle poz verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Başrollerini Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi isimlerle paylaştığı Duy Beni dizisiyle tanınırlığını arttıran genç yıldız Sümeyye Aydoğan, mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

Sümeyye Aydoğan'ın paylaşımına ''Çılgın bir güzellik'', ''Size nazar değecek diye korkuyorum'' ve ''Yeni nesil Serenay Sarıkaya'' gibi sayısız övgü dolu yorum yapıldı.

İŞTE O POZ

25 yaşındaki Sümeyye Aydoğan, 2021 yılında yayınlanan Kahraman Babam dizisiyle ekran macerasına başlamıştı.

Geçen Yaz ve Sadakatsiz gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Duy Beni dizisiyle adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Aydoğan'ın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Güzel oyuncu, sık sık takipçileri tarafından meslektaşı Serenay Sarıkaya'ya benzetiliyor.



