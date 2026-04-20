Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı ayrıldı mı? Düğün fotoğrafları silindi

Kıskanmak dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın özel hayatı gündemde. Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'ndeki rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile yakınlaştığı yönündeki söylentilerden sonra Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'la aşk yaşadığı iddia edildi.

Bu iddialar X'e bomba gibi düşerken taraflardan açıklama gelmedi. Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'nın evliliğinde kriz yaşandığı ve çiftin boşanma aşamasına geldiği yönündeki iddialar da konuşulmaya başlandı.

İddialar peş peşe gelirken Lara Paşalı'nın son hamlesi de gözlerden kaçmadı. Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı düğün fotoğrafları sildi. Eşiyle tüm karelerini sosyal medyadan kaldıran Lara Paşalı'nın bu hamlesi ayrılık iddialarını yeniden alevlendirdi.