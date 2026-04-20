Herkes onu konuşuyor: Yaptıkları dehşete düşürdü! Karagül kimdir?

Çiğdem Berfin Sevinç

TikTok fenomeni “Karagül” lakabıyla tanınan Merve Ceran, canlı yayın sırasında sokakta yaşanan bir olayda bir kişiyi bıçaklamasıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve infial yaratan görüntülerin ardından Karagül'ün kim olduğu sorusu gündem oldu.

TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve 'Karagül' lakabıyla tanınan Merve Ceran, sosyal medyasında açtığı canlı yayın sırasında sokak ortasında birini bıçakladı. Olayı görenlerin müdahalesi bile Karagül'e engel olamadı. Fenomen yaşattığı dehşet anları sosyal medyasından takipçilerine izletirken defalarca kez bıçaklamaya devam etti. Polis arabasında kanlı elleriyle yayın yapmaya devam eden Karagül, infiale neden oldu.

Olayın ardından “TikTok fenomeni Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yeniden gündeme gelirken, konu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

KARAGÜL KİMDİR?

Gerçek adı Merve Ceran olan Karagül, özellikle TikTok platformunda ürettiği içeriklerle tanınan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Gündelik yaşamına, aile hayatına ve sosyal olaylara dair yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Ceran, sert üslubu ve doğrudan yorumlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda.

Fenomen isim, daha önce de TikTok’ta diğer içerik üreticileriyle yaşadığı tartışmalar ve özellikle Çağlayan Yıldırım (Çağlaca) ile gündeme gelen kavgalarıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu.

KARAGÜL KAÇ YAŞINDA?

Karagül’ün doğum tarihi ve yaşıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak takipçileri tarafından yapılan değerlendirmelerde ve içeriklerinden yola çıkılarak 30’lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Yaşını açık şekilde paylaşmaması ise zaman zaman merak konusu oluyor.

KARAGÜL NERELİ?

Aslen nereli olduğuna dair kesin bir açıklama yapmayan Karagül’ün uzun süredir Bursa’da yaşadığı ve içeriklerini de bu şehirden ürettiği biliniyor. Bu nedenle sosyal medyada “Bursalı fenomen” olarak da anılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olay iddia: "Karısı mesajlaşmalarını yakaladı"Olay iddia: "Karısı mesajlaşmalarını yakaladı"
Rol arkadaşıyla birlikte olduğu iddiası vardı! Karısı dayanamadı...Rol arkadaşıyla birlikte olduğu iddiası vardı! Karısı dayanamadı...

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

