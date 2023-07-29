Duy Beni'nin yıldızı Taha Bora Elkoca'nın yeni adresi belli oldu! Bakın hangi dizide rol alacak

Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı Duy Beni dizisinde hayat verdiği Bekir karakteriyle büyük beğeni toplayan Taha Bora Elkoca'nın yeni projesi belli oldu. Genç yıldız yeni sezonda “Hudutsuz Sevda” dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Taha Bora Elkoca, Hudutsuz Sevda dizisinde Miray Daner'in hayat vereceği Zeynep'in üvey kardeşi Tamer’i oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ağustos ayının ilk haftasında Artvin'de sete çıkması planlanan dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Mesut Akusta, Asuman Dabak, Esra Dermancıoğlu, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi isimler olacak.

TAHA BORA ELKOCA KİMDİR?

1999 yılında İstanbul'da doğan Taha Bora Elkoca, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Black Listt oyuncusu Taha Bora Elkoca, 2020 yılından itibaren Çatlak, Duy Beni gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı.





