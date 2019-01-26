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Duyanın tüyleri ürperiyor! Kadın gassallar mesleklerini anlattı

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YAŞAM  | 26.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye gasilhanesinde gören yapan kadınlar her gün onlarca cenazeyi yıkayıp kefenliyor.

Aldıkları eğitim ve sertifika sonucu ölüleri yıkamaya başlayan kadınlar, ismi bile korkutucu olan mesleklerini severek yapıyor.

Bir çok kişi korkarken o 32 yıldır bu işi yapıyor

İnegöl Belediyesi defin hizmetleri gasilhanesinde görev yapan kadın gassallar, sıra dışı meslekleriyle isimlerinden söz ettiriyor. Bir çok kadının görmeye bile korktuğu ölüleri yıkayıp, temizleyip, kefenleyen kadın gassallar mesleklerinden övgüyle bahsetti. Cesaret edilmesi zor bir mesleği icra eden kadın gassallardan biri de Fatma Topçu. İnegöl’de bu işin eğitimi ve sertifikasını alanlarda sadece biri. 3 kadın gassal yılda bine yakın ölüyü yıkarken, ölü yakının acılarını hissediyor.

32 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

32 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR
32 yıldır bu mesleği yapan Fatma Topçu, "Eşim din görevlisi. Bu mesleğe kayınvalidem teşvik etti. Sen yaparsın, cesaretlisin, korkmuyorsun dedi. O zaman 20 yaşındaydım ve 32 senedir bu işi yapıyorum. Bizim işimizde kazalar da olabiliyor, bebeklerde, yani her türlü vaka geliyor. Tabii insan üzülüyor, ama herşey burada kalıyor. İşimiz bitince eve yansıtmıyoruz. Çevresinde yaptığım işi duyanların farklı tepkileri oluyor. Bazıları korkuyor, bazıları çekiniyor. Bazıları benim yaptığım yemeği yemek istemiyordu. Ben de kendilerine biz maske takıyoruz, elimizde eldiven, ayağımızda çizmelerimiz var, yani her türkü hijyeni yapıyoruz. Yoksa ben de yiyemem. Bazı insanlar tiksiniyor, Allah şükürler olsun ki benim böyle bir huyum yok" dedi.

İKİ YIL ÖNCE YAŞADIĞINI UNUTAMIYOR

İKİ YIL ÖNCE YAŞADIĞINI UNUTAMIYOR
İlk cenazeyi bir köyde yıkadığını belirten Topçu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben çok cesaretli biriyim. Bende çok fazla merhamet duygusu yok. Yıkadım ve hiç korkmadım. Burada yıkadığım cenazelerden birinden çok etkilendim. 2 yıl önce hayatını kaybeden bir nine getirdiler. Yıkarken ondan gelen o güzel kokuyu bir türlü unutamıyorum. Burada işimiz bittikten sonra evimize gidiyoruz. Evde giderken her şeyi unutuyoruz. Bu işi cesareti olanlar yapar, fakat çok aşırı derece merhameti olursan kesinlikle yapamazsın. Gelen cenazelerde yakınları da içeriye girerek bizlere yıkamada yardımcı oluyorlar. Bazen cenazenin fotoğrafını çekmek istiyorlar. Biz de kendilerine yapmamaları konusunda tavsiyede bulunuyoruz. Çünkü onu gördüklerinde her seferinde üzüleceklerini ve dinimizde yerinin olmadığını söylüyoruz. Bu sıklıkla yaşadığımız bir olay değil, ama nadiren de olsa oluyor. Tabii onlar üzüldüğü zaman biz de üzlüyoruz. Genç biri olduğunda, onlar çok ağladığında, hele bir de anneleri olduğunda bizide etkiliyor. Şimdi 4 tane cenaze yıkadım, hiç birinin yüzü aklıma gelmiyor, unuttum bile" diye konuştu.
Belediye Başkan yardımcısı Gülhan Şahin ise, "2012 yılından bu yana bu hizmeti veriyoruz. Bu birimin sorumluğu bende. İnsanların çok zor anlarında yanlarında olduğumuz için vatandaşlarımızdan hayır dua alıyoruz. Burada kullanılan malzemeler kişiye özel, ikinciye asla kullanılmaz. Verdiğimiz hizmetlerin tamamı ücretsizdir" diye konuştu. (İHA)
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