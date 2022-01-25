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Duyanlar inanamıyor! Fatih Terim yerine Vitor Pereira ile anlaşma sağlandı

25.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Brezilya Ligi takımlarından Flamengo ile anılan fakat anlaşma sağlayamayan Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Fatih Terim ile anlaşma sağlayamayan Premier Lig ekibi Everton, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile el sıkıştı. Portekizli hocanın birkaç gün içinde İngiltere'ye gideceği ve resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Duyanlar inanamıyor! Fatih Terim yerine Vitor Pereira ile anlaşma sağlandı

Son dakika: Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası Vitor Pereira'ya kesilmişti. Sarı-Lacivertli yönetim Portekizli teknik adamla yollarını ayırıp yerine İsmail Kartal'ı göreve getirmişti. Pereira'nın yeni kulübünün neresi olacağı merak konusu olurken flaş bir anlaşma gündeme bomba gibi düştü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un hocası Benitez ile yollar ayrıldıktan sonra Fatih Terim ile görüşme sağlayan İngiliz devi anlaşma sağlayamamıştı. Bu olaydan sonra ibre tamamen Vitor Pereira'ya döndü. İşte detaylar...

İNGİLİZ BASINI YAZDI

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İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre; Everton'un sahibi Farhad Moshiri, Vitor Pereira'nın projesinden etkilendi ve Portekizli hocayla el sıkıştı. Daha önce de Fatih Terim ile görüştüğü iddia edilen Moshiri'nin anlaşma sağlayamadığı ve yeni hoca arayışlarına başladığı biliniyordu.

FENERBAHÇE'DE İYİ PERFORMANS GÖSTEREMEDİ

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Fenerbahçe'ye 2. kez dönen Vitor Pererira, beklenen performansı gösteremeyince yönetim tarafından görevine son verilmişti. Portekiz, Çin ve Yunanistan'da şampiyonluklar yaşayan Pereira, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 17 maçta 1.65 puan ortalaması yakalayabildi.


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Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Vitor Pereira
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