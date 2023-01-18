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Duyarlı vatandaş, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

18.01.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde duyarlı bir vatandaş, içerisinde para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Duyarlı vatandaş, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Edinilen bilgiye göre Mücahittin Kılıç isimli bir vatandaş, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi’nde bulunan bankadan emekli maaşının bir kısmını çektikten sonra cüzdanına koydu. Kılıç, dalgınlık sonucu para dolu cüzdanını düşürdü. Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvuran Kılıç, parasının bulunması için yardım istedi. Zabıta ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, caddeden geçmekte olan Aydın Kocabıyık para dolu cüzdanı bularak Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Paranın Mücahittin Kılıç’a ait olduğunu tespit eden ekipler, Mücahittin Kılıç’a cüzdanını ve parasını teslim etti.
Parasının bulunduğuna sevinen Kılıç, duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

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