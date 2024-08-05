Duygu Çakmak'ın suya atladı, bikinisi açıldı! Denizde zor anlar

Cem Davran ile birlikte Çarkıfelek programını sunan Duygu Çakmak, magazin gündeminde güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yakın zamanda Çin'de gerçekleşecek modellik çalışmasına katılacak olan Duygu Çakmak yorgunluğunu Çeşme'de atıyor. Tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim denizde zor anlar yaşadı.

Alaçatı’da bir mekana giden model, dubalardan yapılmış iskele üzerinden suya atladığı sırada, bikinisinin azizliğine uğradı.

Güzel modelin boyun kısmından gevşeyen bikinisinin sağ tarafı açılınca, bir anda göğsü ortaya çıktı.



Sudan çıkıp durumdan habersiz şekilde plaja kadar yürüyen ve bikinisinin açıldığını son anda fark eden Çakmak, kısa süreli şaşkınlık yaşayıp hızlıca üzerini kapattı. (Milliyet)