Duygu Nebioğlu ikiziyle ilgili karar gündem olunca paylaştı! "Benim hikayem bana aittir"

MYNET-Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan kızlarıyla yeniden gündemde! Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl açtığı babalık davasıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Ardından Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için önce dava açıp sonra da DNA testi yaptırmıştı.

Test sonucunun çıkmasının ardından Sevgi Katkıcı'nın mahkeme kararıyla Yeşilçam'ın usta oyuncusunun kızı olduğu ispatlandı.

Mahkeme kararı sonrası Duygu Nebioğlu ikizine dair ilginç bir paylaşımda bulundu. Nebioğlu "İnsan ikizlerin ayrılmayacağını bilir. 'Et tırnaktan da ayrılmaz' derler ya 36 sene olmuş et tırnaktan ayrılalı..." diyerek şunları yazdı:

"İkiz kardeşler de ayrı ayrı hayatlar yaşıyor. Benim hikayem bana aittir. Davama bakan hakime hanım da en doğru adaletli kararı verip dosyalarımızı ayrı tutmuştur. Beni mutlu etmiştir."





