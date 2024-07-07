Duygu Nebioğlu'dan sonra Sevgi Katkıcı da kanıtladı! Metin Akpınar’ın kızıymış

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Tek yumurta ikizleri olan kardeşler, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

İkizlerden Duygu Nebioğlu mahkeme kararıyla Yeşilçam'ın usta isminin kızı olduğunu kanıtlanmıştı. İkizi Sevgi Katkıcı ise mahkeme kararını bekliyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı.

Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi. Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEDİM"

Katkıcı, "Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" demişti.





