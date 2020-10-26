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Duygu Özaslan Sinem Kobal'da gördü hemen alıp giydi!

26.10.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan Sinem Kobal'da gördü hemen alıp giydi!

Sinem Kobal, doğum yaptığı hastaneden 2 bin TL değerinde bir eşofman takımıyla çıktı. Kobal'ın tarzını gören sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan hemen aynı takımdan alıp giydi ve poz verdi.

Geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucağına alan Sinem Kobal- Kenan İmirzalioğlu çifti hastane çıkışı kısa bir açıklama yaparak dikkat çekmişti. Sinem Kobal, doğum yaptığı hastaneden pahalı bir eşofman takımıyla çıkmıştı. 

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir gün önce aynı eşofman takımından sipariş verdi ve bugün bir poz paylaştı. Paylaşım sonrası hangisine daha çok yakıştı, soruları sorulmaya başlandı. Duygu Özaslan'ın takipçileri "Sinem Kobal'ı mı kıskandı, Kimin üzerinde ne görse alıyor" gibi yorumlarda bulundu.

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2 bin değerindeki eşofman takımı sosyal medyada da gündem oldu.

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Duygu Özaslan daha önce de Seray Sarıkaya'nın siyah mini elbisesinin aynısını giymişti.

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