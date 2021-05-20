Duygu Özaslan sevgilisiyle dalga geçince yine gündem oldu

YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, tam kapanmanın sona erdiği 17 Mayıs günü uçağa atlayarak güney sahillerine gitti. Sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile çıkan Özaslan, plajda çekilen bikinili fotoğrafını "Yaz resmi olarak başlamıştır" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.

Zayıfladıktan sonra paylaşımlarına hız veren Duygu Özaslan sevgilisiyle de bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü fenomen "Istakozum ve ben" notuyla yaptığı paylaşımla dalga konusu oldu.

Cesur pozuyla dikkat çeken Özaslan'ın sevgilisinin kırmızı vücudu gözden kaçmadı. Takipçileri ünlü fenomene "Onca krem reklamı yapıyorsun adamı da kremleseydin" yorumlarında bulundu.



