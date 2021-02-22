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Duygu Özaslan şimdi de pantolonunun fiyatıyla gündemde

22.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan şimdi de pantolonunun fiyatıyla gündemde

Geçtiğimiz günlerde su şişesi tanıtımıyla olay olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan pantolonunun fiyatıyla 'yok artık' dedirtti.

Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde su şişesi tanıtımıyla olay olan Özaslan, reklam tanıtımlarıyla sık sık dalga konusu oluyor. Sıklıkla Serenay Sarıkaya'ya özenmekle eleştirilen ünlü isim şimdi de giydiği pantolonla dikkat çekti.

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Pahalı bir jean markasının pantolonunu giyen Özaslan'ın pantolonunun fiyatı 2100 TL.

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Çoğu takipçi bu fiyata 'yok artık' dese de çoğu takipçi ise Duygu Özaslan'ın bu pantolona bu parayı vermeyeceğini ve reklam yaptığını düşünüyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dolabında 10-20 bin ₺ lık çantası var bir de bir kaç milyon gerizkalı takipçisi var e hal böyle olunca aylık havadan parada gelirse bende verirdim 2000₺ neki

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