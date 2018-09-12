Duygun Yarsuvat: Yeni bir seçim yapmak istemiyoruz!

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulunu, 22 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Eylül'de düzenlenmek üzere karar aldığı olağanüstü genel kurul toplantısını iptal etmeye çağırdı.
Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen eylül ayı divan kurulu toplantısının güncel konular bölümünde söz alan Yarsuvat, yönetimin, kulübe ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi başta olmak üzere genel kuruldan bir takım yetki talibinde bulunacağı olağanüstü kongrenin sarı-kırmızılı camiada bölünmelere neden olacağını ifade etti.
Duygun Yarsuvat, Galatasaray Kulübünün önemli gayrimenkullere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi tabii ki söz konusudur ama bunların hiçbirini elden çıkaramayız. Burada satmak sözcüğü kullanılmıyor ama farklı ifadeler var. Bunları sermaye olarak bir şirkete koyarsanız bu gayrimenkul artık sizin değildir. Galatasaray'ın hiçbir gayrimenkulünü satmak için böyle dolaylı bir yolu denememek lazım. Bu, Galatasaray'ın aklıyla alay etmek anlamına gelir. Bu, bizi rencide edici bir tekliftir. Dolayısıyla gayrimenkullerle ilgili bu olağanüstü genel kurul maddelerinin hepsinin reddedilmesi lazım. Ayrıca değerlendirilmek istenen gayrimenkulün önce plan ve projesinin bildirilmesi gerekir. Sonra genel kuruldan onay istemek icab eder."
Yönetim kuruluna seslenen Yarsuvat, "Yönetim kurulu, lütfen bu toplantıyı iptal edin. Galatasaray'ın daha fazla yara almasına müsade etmeyin. Galatasaray'da bölünme olabilir buna müsade etmeyin. Biz artık yeni bir seçim yapmak istemiyoruz. Sizlerle yola devam etmek istiyoruz ama mecbur bırakırsanız istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.
Toplantında söz alan birçok divan kurulu üyesi de olağanüstü kongrenin iptal edilmesi talebinde bulundu.
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