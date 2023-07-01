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  4. Duymayan kalmadı! FIFA, Arda Güler'in golünün Puskas'a aday olabileceğini açıkladı

Duymayan kalmadı! FIFA, Arda Güler'in golünün Puskas'a aday olabileceğini açıkladı

01.07.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, dünya gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaşan Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler'in adı gündemden düşmüyor. A Milli Takım'da da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynanan Galler maçında attığı golle dünya basınına damga vurmuştu. FIFA'dan flaş bir hamle geldi.

FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.

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Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu. 2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.

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Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.


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