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Düzce Belediyesi ekiplerinin kar temizliği sürüyor

19.01.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Düzce Belediyesi birim müdürlükleri tarafından oluşturulan ekipler şehrin sokaklarını arşınlayarak, kaldırım, üst geçit ve köprülerde biriken karları temizleyerek vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini sağlıyor.

Düzce Belediyesi birim müdürlükleri tarafından oluşturulan ekipler şehrin sokaklarını arşınlayarak, kaldırım, üst geçit ve köprülerde biriken karları temizleyerek vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini sağlıyor. Kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekipler, hem kar kütleleriyle, hem de dondurucu soğuk ile mücadele etmeye devam ediyor.
Düzce Belediyesi, hafta sonu başlayan kar yağışının ardından, yağışın olumsuz etkilerini silmek için yoğun mesai harcıyor. 102 personel kaldırım ve köprüleri kardan temizleyerek vatandaşların rahat yürüyebilmesini sağlarken, vatandaşlar da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dillendiriyor.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vatandaşların kar yağışından dolayı sorun yaşamasını istemediğini belirtmesinin ardından tüm birim müdürlükleri teyakkuz durumuna geçti. Başta Fen İşleri olmak üzere, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Su ve Kanalizasyon müdürlüklerine bağlı ekipler, Düzce, Bahçeşehir ve Konuralp’te kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Dört bir yanda eksi 13 dereceye kadar düşen sıcaklıkta kar yağışının olumsuz etkilerini silmeye çalışan ekiplere, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de çorba ve çeşitli yiyecekler ikram ederek morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ise Belediyenin sahadaki araçlarında çıkan arızalara anında müdahale ederken, Beyaz Masa birimi de vatandaştan gelen talepleri anında ekiplere iletiyor.
Öte yandan Belediye ekiplerinin kar küreme çalışmalarına esnaflar da kendi dükkanlarının önünü temizleyerek destek oluyor.

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