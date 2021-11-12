Düzce Depreminin 22. yılında anma etkinliği düzenlendi

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 22. yılında anma etkinliği gerçekleştirildi.

Bolu Kent Meydanı'nda AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, bugünün kentin yaşadığı en acı olaylardan birinin yıl dönümü olduğunu söyledi.

Depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Turgut, Bolu'daki bina stokunun yüzde 30'unun riskli olmasının insanları ürkütmesi gerektiğini kaydetti.

Turgut, bütün bina sahipleriyle ortaklaşa bir farkındalık geliştirmek için yolların bulunması gerektiğini dile getirerek, "Bunu yapmazsak AFAD ne kadar hazırlıklı olsa da biz ne kadar hazırlıklı olsak da bu tür acıları yaşamamız büyük ihtimaldir." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kentin 1999 yılında iki büyük deprem yaşadığını söyledi.

Depremle ilgili riskin devam ettiğine işaret eden Özcan, "Birinci derece deprem bölgesiyiz. Bununla yaşamak zorundayız." dedi.

Özcan, depremde Bolu'nun toplam bina stokunun yüzde 43'ünün hasarlı olarak tespit edildiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olanlar belirlendi. Deprem esnasında zaten birkaç bina yıkıldı. Ağır hasarlı olanların büyük kısmı da iş makineleri, kurumlar, belediye ya da vatandaşlar tarafından yıkıldı. Ancak orta hasarlı binalarla ilgili Türkiye'de ilk kez güçlendirme çalışması yapıldı. O dönemde çok üzülerek söylüyorum; ağır hasar verilmiş olan binaların mahkeme kararıyla az hasarlıya döndüğüne, orta hasar görmüş binaların yine mahkeme kararıyla hasarsıza dönüştüğüne şahit olduk. Birçok vatandaşımız binası değer kaybetmesin diye depremden sonra bu tür uygulamalara gitti."

Bolu'da binaların yüzde 70'inin 1998 statik yönetmeliğinden sonra yapıldığını dile getiren Özcan, "Geri kalan yüzde 30'lük bina stokumuzun tamamında risk devam ediyor. 1998 yönetmeliği öncesinde yapılan tüm binaları yenilememiz gerekiyor. Diğer binalardan ben belediye başkanı olarak korkmuyorum. Ama eskiden kalma yüzde 30'luk bina stokuyla ilgili sıkıntı devam ediyor. Türkiye'de de böyle bir sıkıntı var. Bu konuda acil bir adım atmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bolu Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından hazırlanan deprem fotoğrafları sergisini gezerek fotoğrafların çekildiği yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

