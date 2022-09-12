Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de öğrenciler okullarıyla buluştu

Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Düzce'de merkeze bağlı Çalıcuma İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Okul idarecileri, dışarıda bekleyen aileleri yeni dönem hakkında bilgilendirdi.

Kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde 73 bin 291 öğrenci dersbaşı yaptı.

- Karabük

Karabük'te 190 okulda 3 bin 341 öğretmen ve yaklaşık 36 bin öğrenciyle dersbaşı yapıldı.

Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Vali Fuat Gürel ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da Fatih İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları gezen Gürel ve beraberindekiler, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim yılında başarı dileyerek öğrencilere kitaplarını dağıttı.

- Bolu

Bolu'da da 242 okulda 4 bin 256 öğretmen ve 55 bin 750 öğrenci, dersbaşı yaptı.

Toplamda 2 bin 524 derslikte eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına geldi.

Minik öğrencileri de aileleri okullarına getirdi.

Uzun zaman sonra dersbaşı yapan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

- Kocaeli

Kocaeli'de ilk ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

İzmit ilçesindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçti.

Bazı aileler de bahçede bekleyerek çocuklarının heyecanına ortak oldu.

