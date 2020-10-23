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Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

DÜZCE HABERLERİ  | 23.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Operasyonda 14 bin 684 ekstazi hap ele geçirildi

Düzce merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 kilo 709 gram ağırlığında 14 bin 684 ekstazi hap ele geçirildi.

Ekipler, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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