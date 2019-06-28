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Düzce Topuk Yaylası Fenerbahçe için hazır hale getirildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kampını Düzce Topuk Yaylası’nda yapacak. Tesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır hale getirildi.

Düzce Topuk Yaylası Fenerbahçe için hazır hale getirildi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Düzce Topuk Yaylası’nda yapacak olan Fenerbahçe, ardından Avusturya’da hazırlıklarını yapacak ve son olarak Almanya’da gerçekleştirilecek olan Audi Cup’ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerin 3-13 Temmuz’da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası’nda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Sahaların bakımlarından, futbolcuların konaklama sırasında ihtiyaç duyacağı her şey önceden planlandığı gibi tamamlandı.

3 Temmuz’da Düzce’de kampa girecek olan Fenerbahçe’de, futbolcular 10 gün boyunca yüksek rakımda kondisyon depolayacak ve ardından Avusturya kampına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Düzce Topuk Yaylası

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