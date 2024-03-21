Düzce Üniversitesi 18 yaşında

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 18. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne; Vali Selçuk Aslan, Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“KURULUŞUNDAN BUGÜNE BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA DEVAM EDİYOR”

Rektör Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonu sorumluluğuyla Düzce Üniversitesi’nin, gerek sosyal bilimler ve gerekse fen bilimleri alanında öncü projeler yürüttüğünü ifade eden Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin kuruluşundan bugünlere gelmesinde emekleri olan tüm mensuplara teşekkür etti.

“YENİ NESİL ÜNİVERSİTE OLARAK SİSTEMLİ, PLANLI VE KARARLI ŞEKİLDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni nesil üniversite olarak sistemli, planlı ve kararlı bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Sözbir, mensupların ve paydaşların katkılarıyla hizmette ve kalitede başarı çıtasını yükselteceklerini vurguladı. Düzce Üniversitesi’nin; tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımları, bilimsel yayınları, projeleri ve başarıları gibi birçok başlık altında detaylı bilgiler paylaşan ve değerlendirmelerde bulunan Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası sıralamalarda her geçen gün yükselişini sürdürdüğüne dikkat çekti. Düzce Üniversitesi’nin; enerji alanında Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci, “Ormancılık ile Endüstri ve İmalat Mühendisliği” alanlarında da ikinci sırada yer alarak gurur verici sonuçlar elde ettiğini belirten Rektör Sözbir, mensubu olmaktan gurur duyduğu Düzce Üniversitesi’nin 18. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını temenni etti.

“KENDİ GRUBUNDA EN REKABETÇİ, EN DİNAMİK VE EN BAŞARILI ÜNİVERSİTE”

Vali Selçuk Aslan, tarihi mazisi 1976 yılına dayanan Düzce Üniversitesi’nin; 30 bin öğrencisi, 3 bine yakın akademik ve idari personeli, 13 fakültesiyle devasa bir kuruma dönüştüğüne işaret etti. Düzce Üniversitesi’nin kendi grubunda en rekabetçi, en dinamik ve en başarılı üniversite olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Aslan, çalışmalarıyla ülkemizin gelişmesine katkı sunan Düzce Üniversitesi’nin ulu bir çınara dönüşeceğini sözlerine ekledi. Dünya ile rekabet edebilmek için ilmi ve akademik bilgiyi geliştirmenin önemi üzerinde duran Aslan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun tamamlayıcısının üniversiteler olduğunu söyleyerek Düzce Üniversitesi’nin 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Konuşmalar sonrasında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin icra ettiği Türk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Programda ayrıca Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak’ın eserlerinden oluşan Ebrû Sergisi ile geleneksel el yapımı kağıt üretimi workshop etkinliği de gerçekleştirildi. Sergi, Vali Aslan, Rektör Sözbir ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Yaptıkları başarılı akademik çalışmalarla, Akademik Başarı Ödülü, Atıf Ödülü, Proje Ödülü, Patent Ödülü, İnovatif Tez Ödülü ve Prestij Ödülü almaya hak kazanan öğretim üyelerine belge takdimiyle devam eden “Düzce Üniversitesi 18. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”, yeni unvan alan öğretim üyelerine akademik cübbelerinin giydirilmesi ile sona erdi.

