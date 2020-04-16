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Düzce Üniversitesi Hastanesi’nden Türkiye’de bir ilk

DÜZCE HABERLERİ  | 16.04.2020 20:48 | Son Güncelleme

ERCP işlemi ile hasta sağlığına kavuştu.Mide kanseri nedeniyle midesi tamamen alınan ve yemek borusu ince barsaklarına bağlanan 54 yaşında erkek hasta, hastalığının nüks etmesi ve safra yollarını sıkıştırması nedeniyle sarılık ve kaşıntı şikayeti ile Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu.

ERCP işlemi ile hasta sağlığına kavuştu.
Mide kanseri nedeniyle midesi tamamen alınan ve yemek borusu ince barsaklarına bağlanan 54 yaşında erkek hasta, hastalığının nüks etmesi ve safra yollarını sıkıştırması nedeniyle sarılık ve kaşıntı şikayeti ile Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu. Midesinin tamamen alınmış olması sebebiyle konvansiyonel ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işlemine uygun olmayan hastanın, ciltten karaciğerinin iğne ile delinmesi ve bir torba vasıtasıyla safrasının dışarı alınması gerekiyordu. Ancak Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan değerlendirme sonrası dünyada yeni bir yöntem olan Endoskopik Ultrasonografi ile hastanın ince barsaklarından karaciğerine bir iğne yardımı ile girilip, safranın karaciğerden ince barsağa bir stent vasıtasıyla akıtılabileceği belirlendi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Torun ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin, hasta ve hasta yakınlarının ortak kararı ile 54 yaşındaki hastaya Hibrid EUS-ERCP işlemini başarıyla gerçekleştirdi. İşlem öncesi 29 olan sarılık değeri, 1 hafta sonra 5 seviyesine kadar gerileyen hasta taburcu edildi. Hastanın 2 hafta sonra yapılan poliklinik kontrolünde sarılık değerinin daha da gerilemiş olduğu görüldü. Doç. Dr. Torun ve Dr. Öğr. Üyesi Çetin konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ Endoskopik Ultrasonografi kılavuzluğunda ERCP ya da Endoskopik Ultrasonografi kılavuzluğunda Biliyer Drenaj, EUS-BD, EURCP gibi isimlerle alınan ve nispeten tüm dünyada yeni olduğu için henüz adı bile netleşmemiş olan bu işlem, gelişmiş ülkelerde dahi sayılı merkezlerde yapılmakta olup, tam donanımlı ERCP ve Endoskopik Ultrasonografi ekipmanlarının varlığını gerektirmektedir.” dedi. Türkiye’de ilk kez bir devlet kurumunda midesi olmayan hastaya Hibrid EUS-ERCP yapıldığını vurgulayan öğretim Üyelerimiz, komplikasyon riskinin diğer işleme göre bir miktar daha fazla olmasına karşın bu işlem sonrası hastanın torba taşımasına gerek kalmadığını ifade etti.
Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri; Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ileri endoskopik girişimlerin yapılabilmesine imkan verecek teknik donanımı sağlayan ve gerekli sarf malzemeleri hızla tedarik eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay başta olmak üzere kendilerine her türlü desteği sağlayan tüm yönetici ve çalışanlara teşekkürlerini iletti. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da içinde bulunduğumuz bu salgın sürecinde özveriyle çalışmalarını sürdüren öğretim üyelerine ve ekibine teşekkür ederken, başarılarının devamını diledi.

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