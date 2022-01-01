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Düzce Valisi Atay yeni yıla girilirken görevi başındaki personeli ziyaret etti

01.01.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valisi Atay: - "Arkadaşlarımız burada görevleri icra ediyor. Sahada emniyet, jandarma, 112, AFAD, itfaiye ekiplerimiz sahada ben buradan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, Allah hepsine güç, kuvvet versin"

Düzce'de Valisi Cevdet Atay, yeni yılda kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Atay, Düzce İl Emniyet Müdür Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevli olan polis ve jandarma asayiş ekipleri asayiş olaylarına müdahale ederken, trafik timleri ise akşam saatlerinden itibaren yol güzergahlarında denetimler yaptı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzuru için görevi başında bekleyen personelin 24 saat boyunca tetikte olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Atay, "Arkadaşlarımız burada görevleri icra ediyor. Sahada emniyet, jandarma, 112, AFAD, itfaiye ekiplerimiz sahada ben buradan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsine güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde yeni yıla girsinler diye 24 saat esasına dayalı herkes görevinin başında. Buradan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum." dedi.

Öte yandan Atay, 112, itfaiye ve AFAD ekiplerine de yılbaşı ziyareti gerçekleştirdi.

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