Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin 24. yılında anma programı düzenlendi

Kaynaşlı merkezli 7,2 büyüklüğündeki, 845 kişinin öldüğü ve 2 bin 678 kişinin yaralandığı afetin 24. yılında Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen anma programı öncesi Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Belediye Başkanı Faruk Özlü afet bilincini aşılayan çeşitli etkinliklerin yapıldığı stantları gezdi.

Programın açılışında bir konuşma yapan Aslan, Düzce Depremi'nin Türkiye tarihinin büyük afetleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu deprem 845 canımızı bizlerden koparırken büyük yıkımlara ve acılara sebep olmuştur. Büyük acılar yaşadık ama umudumuzu asla kaybetmedik. Yaşanan felaketi aşmak ve zarar gören şehrimizi yeniden inşa etmek için devletimizin ve hükümetimizin destek ve teşvikleriyle Düzceliler olarak var gücümüzle çalıştık." dedi.

Ayşe Keşir, önce 17 Ağustos sonra da 12 Kasım'da meydana gelen depremlerle kentin yüzde 83'ünün yıkıma uğradığını dile getirerek, "Geçen 24 yıllık süreç içerisinde özellikle AFAD'ın kurulmasıyla yaşadığımız depremlerden çok şey öğrendik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem de gösterdi ki yapı stokumuzun iyi olması ve zemine, yönetmeliğe uygun binalar inşa etmemiz sayesinde çok şükür can kaybımız olmadı." diye konuştu.

Faruk Özlü, görevlerinin depreme karşı dirençli şehirler inşa etmek olduğunu dile getirerek, bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

AK Parti Düzce Milletvekili Öztürk ve CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Düzce Depremi'nin meydana geldiği saat 18.57'de saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra AFAD'ın deprem simülasyon tırına geçen Vali Aslan, Keşir, Özlü, Öztürk ve beraberindekiler afetin sarsıntısını deneyimledi.

