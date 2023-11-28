Düzce'de 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı

Polis ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı C.S'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin takibi sonucu C.S, Necmettin Erbakan Caddesi'nde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Dün akşam saatlerinde Gaziantep Caddesi yakınlarındaki bir iş yerine giden Ö.D. ve E.Ş. burada C.S'yi darbetmiş, dışarıya çıkan C.S. bir süre sonra silahla geri dönmüştü. C.S, Gaziantep Caddesi'nin girişine çağırdığı Ö.D. ve E.Ş'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

