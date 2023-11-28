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Düzce'de 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı

28.11.2023 06:57 | Son Güncelleme:
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Düzce'de tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçan zanlı polisin takibiyle yakalandı.

Polis ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı C.S'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin takibi sonucu C.S, Necmettin Erbakan Caddesi'nde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Dün akşam saatlerinde Gaziantep Caddesi yakınlarındaki bir iş yerine giden Ö.D. ve E.Ş. burada C.S'yi darbetmiş, dışarıya çıkan C.S. bir süre sonra silahla geri dönmüştü. C.S, Gaziantep Caddesi'nin girişine çağırdığı Ö.D. ve E.Ş'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

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