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Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı

27.05.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de üzerinde 24 bin 703 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının kente geldiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheli üzerinde yaptığı aramada, kıyafetlerinin çeşitli yerlerine gizlenmiş 13 kilo ağırlığında 24 bin 703 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltında alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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