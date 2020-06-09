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Düzce'de 40 bin sazan balığı göl ve göletlere bırakıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 09.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Düzce'de 40 bin sazan balığı göl ve göletlere bırakıldı

Düzce'de, 40 bin sazan balığı göl ve göletlere salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla geliştirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi, Düzce'de hayat buldu.

Proje kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kaynaşlı ilçesindeki göl ve göletlere sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, yaptığı açıklamada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 40 bin sazan balığı yavrusunun, Kaynaşlı ilçesinde Bakanlıkça uygun görülen 4 göl ve gölete bırakıldığını söyledi.

Balık stoklarının ve su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturulması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanıldığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Çalışmayla göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir. Balıklandırma faaliyetinin yöre halkı tarafından da ilgi ve memnuniyetle karşılandığı görülmüştür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir."

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