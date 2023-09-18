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Düzce’de Ahilik Haftası kutlandı

18.09.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Düzce Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri yürüyüş ve törenle başladı. Kutlama renkli görüntülere sahne olurken, yılın ahisi 73 yaşındaki Ali Kemal Turan seçildi.

Düzce’de Ahilik Haftası kutlandı

Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları Belediye Meydanından Anıtpark’a kadar süren kortej yürüyüşle başladı. Ardından Anıtpark’taki törene geçildi. Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ahilik kültürünün Türk milletinin hayatında yer etmiş bir gelenek olduğunu belirterek, "Ahilik, Türk kültürünün köklerine dayanan, toplumsal dayanışma, dürüstlük, adalet ve mesleki etik değerleri ön planda tutan, çalışma, akıl, ilim, ahlak kısaca çaba ilkeleri ile milletimizin hayatında yer etmiş köklü bir gelenektir. Gelenek asırlardır esnaf ve sanatkarlarımızın hayatına yön vermiş toplumumuzun temel taşlarından birini oluşturmuştur. Esnaf ve sanatkarlarımızın Piri Ahi Evran-ı Veli’nin "Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir, Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" düsturu günümüzde esnaf ve sanatkarlarımıza kılavuzluk etmektedir. Esnaf sadece ticaret yapan meslek sahibi değildir. Esnaf aynı zamanda o beldenin gözü, kulağı, sesi, vicdanı, hamisi, yol göstericisidir. Ahilik haftası da bizlere bu değerleri hatırlama ve gelecek nesillere aktarma fırsatı sunmaktadır. Ahilik müessesesi sadece meslek örgütleri arasında dayanışma ve yardımlaşma anlamına gelmeyip aynı zamanda dürüstlük, adalet ve insanlık değerlerine olan bağlılığı simgelemektedir" dedi.

Konuşmaların ardından yılın Ahisi 73 yaşındaki oto döşemeci Ali Kemal Turan’a plaket takdim edildi. Yılın Ahisine kaftanını Düzce Valisi Selçuk Aslan giydirdi. Ardından yılın kalfası 18 yaşındaki sıhhi tesisatçı Melih Aksu ve yılın çırağı 17 yaşındaki aşçı Ahmet Yıldız’a ödülleri verildi. Program Kafkas dans ekibinin gösterisi, protokolün Anıtpark’ta kurulan stantları ziyaret etmesi ve vatandaşlara Ahilik pilavı ikramıyla son buldu.

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