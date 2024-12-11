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Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklanan kişi öldü

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11.12.2024 09:23
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Düzce'nin Boğaziçi beldesinde iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklanan kişi öldü

İddiaya göre, Yazlık Mahallesi'ndeki bir havalandırma firmasında Engin Cebeci (43) ile N.Ç. (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada Cebeci'yi bıçaklayan N.Ç, 41 DB 686 plakalı otomobille kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cebeci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından Düzce merkezde aynı otomobil içinde suç aleti bıçakla yakalandı.

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Düzce bıçak

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