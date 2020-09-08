Düzce’de alternatif yollar oluşturuluyor

Düzce Belediyesi kentleşmenin hızla devam ettiği şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, yatay şehirleşme konusunda örnek teşkil eden ve kentleşmenin hızla arttığı çevre mahallelerde alternatif güzergahlar oluşturmaya devam ediyor. Mahallelerin birbiri ile bağlantısı ve merkez ulaşımına büyük katkı sağlaması planlanan yeni yollar sayesinde hem araç trafiği yoğun olan akslarda rahatlama sağlanması hem de şehir planlamalarının düzgün şekilde yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü eliyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün de koordinasyonu ile yeni yo açma ekipleri çalışmalarını Çamköy ve Akınlar Mahallelerinde sürdürüyor. Mahalle içinde ulaşımı rahatlatacak ve vatandaşlar için alternatif teşkil edecek yeni yolların açılması kısa süre içinde tamamlanacak.



