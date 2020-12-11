Düzce’de aromatik bitki projesi start aldı

Düzce Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alanında çalışmaların başlaması konusunda harekete geçti.

Düzce Belediyesi; Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve DTSO’nun işbirliğinde hazırlanan ve Formlife ile Beltur A.Ş.’nin iştirakçi olduğu Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi, SOGEP hibe desteği programı kapsamında faaliyetlerine başladı. İlk izleme toplantısının ardından alanda temizlik yapılması konusunda inceleme yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Mart ayında yapılması planlanan fide dikimi öncesi, yaklaşık 60 dönüm alanın toprak analizi için hazırlandığını belirtti.

Tıbbi bitki yetiştiriciliğine teşvik

Düzce Üniversitesi DÜBİT (Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Doç Dr. Uğur Hasırcı’nın da eşlik ettiği alan ziyaretinde 60 dönüm alanda yabani ot temizliği yapılması konusunda mutabık kalındı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarda ilk olarak topraklı üretim yapılacak alanlar kullanıma hazır hale getirilecek.