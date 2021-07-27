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Düzce'de aşı kampanyası muhtarlarla başlatıldı

27.07.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Cevdet Atay: - "Turuncu kategorideyiz. Bir an önce mavi kategoride olmamız lazım. Pandeminin önüne geçecek en büyük silah aşıdır. Aşı da elimizde mevcut"

Düzce'de Vali Cevdet Atay önderliğinde başlatılan aşı kampanyası kapsamında muhtarlar aşı oldu.

Köy ve mahalle muhtarları ile bir restoranın bahçesinde bir araya gelen Vali Atay, aşı yaptırmayan vatandaşlara yönelik İl Sağlık Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve belediyeler iş birliğinde aşı seferberliği başlattı.

Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 293 bin kişinin aşı olması gerektiğini, şimdiye kadar 189 bin kişinin 1. doz aşı yaptırdığını söyledi.

Düzce'nin hızlı şekilde mavi kategoriye düşmesi gerektiğini belirten Atay, "Turuncu kategorideyiz. Bir an önce mavi kategoride olmamız lazım. Pandeminin önüne geçecek en büyük silah aşıdır. Aşı da elimizde mevcut. Bizim burada muhtarlarla toplantı yapmamızın sebebi ise belediye başkanlarımızın da katkılarıyla mahalle ve sokakları gezerek ailesinde veya köyünde aşı olmamış vatandaşlar tespit edilecek, sağlık ekiplerimiz belirli saatler içerisinde giderek aşılarını hızlı bir şekilde tamamlayacaklar." diye konuştu.

Aşılama konusunda muhtarlara önemli iş düştüğünü belirten Atay, şunları kaydetti:

"Burada muhtarlara ve yöneticilere önemli görevler düşüyor. Aşısını olmamış muhtarımız burada aşısını olduktan sonra kendi mahallesi veya köyüne giderek aşı olmamış vatandaşların aşı olmasına katkı sağlaması lazım. Muhtarlardan beklentim o yönde. Kaymakamlarımızın ve belediye başkanlarımızın önderliğinde muhtarlarımız aşısını olmamış vatandaşlarımızı tespit edip hızlı bir şekilde aşı olmasını sağlayacağız. "

Ardından gezici aşı aracında bulunan sağlık ekipleri, aşı olmayan 97 muhtarın aşısını yaptı.

Gezici araç kampanya kapsamında köyleri dolaşarak halkın aşısını yapacak.

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